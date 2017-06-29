Wesley Sneijder Galatasaray'ın Slovakya kampına katılmayacak

beIN SPORTS’un haberine göre bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’le bir görüşme gerçekleştiren Wesley Sneijder takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Sneijder, takımın Slovakya kampına katılmak istemediğini ve Özbek’e iletti ve izin aldı.

33 yaşındaki Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Sneijder’ın menajeri İtalyan kulübü Sampdoria ile temas halinde…

Sneijder’ın haftaya Özbek’le bir görüşme gerçekleştirerek kendisine gelen teklifleri ileteceği de ifade edildi.