Wesley Sneijder, Lazio ile oynanacak Avrupa Ligi maçında görev alacak

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Fransa Ligi takımlarından Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Lucien Favre tarafından 2 aydır oynatılmamıştı.

Tecrübeli teknik direktör, Lazio ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Sneijder'ı sevindirecek açıklamalarda bulundu.

''BENCE ARTIK HAZIR''

Sneijder'in sonunda hazır olduğunu belirten Favre, ''Sneijder'in harika sezonları oldu. Artık hazır olmasını umuyorum ve bence artık hazır.'' sözlerini kullandı.

Wesley Sneijder, en son 30 Ağustos tarihinde Hollanda - Fransa maçında oynamıştı.

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