Wesley Sneijder veda etti, Hollanda kazandı

Hollanda ile Peru Wesley Sneijder'in son kez milli takım formasını giydiği mücadelede karşı karşıya geldi. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada Hollanda, Peru'yu 2-1 mağlup etti.

Bu karşılaşma ile Wesley Sneijder 134 kez giydiği Hollanda Milli Takım formasına da veda etmiş oldu.

Peru'nun golünü 13. dakikada Pedro Aquino kaydetti. Hollanda'nın golünü ise 60. dakikada ve 83. dakikada Memphis Depay attı. Sneijder, 62. dakikada yerini Quincy Promes'e bıraktı.

Maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel ise 86 dakika sahada kaldı.