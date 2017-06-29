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Wesley Sneijder'e Sampdoria'nın 2 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'e, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın, 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi.

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Başkan Dursun Özbek'in Sniejder'in geleceği hakkında ''Önümüzdeki hafta oturup konuşacağız'' demesinden kısa süre sonra Hollandalı futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Mediaset ve Sky Sports Italia, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini iddia etti.

Sarı-Kırmızılarla 1 sezon daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için teklif edilecek bonservis bedeli ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, bu iddia özellikle sosyal medyada Sampdoria taraftarlarını büyük heyecana soktu. (Fanatik)

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