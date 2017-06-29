Wesley Sneijder'e Sampdoria'nın 2 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi

Başkan Dursun Özbek'in Sniejder'in geleceği hakkında ''Önümüzdeki hafta oturup konuşacağız'' demesinden kısa süre sonra Hollandalı futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Mediaset ve Sky Sports Italia, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini iddia etti.

Sarı-Kırmızılarla 1 sezon daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için teklif edilecek bonservis bedeli ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, bu iddia özellikle sosyal medyada Sampdoria taraftarlarını büyük heyecana soktu. (Fanatik)