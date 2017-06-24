Wesley Sneijder'in menajeri Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturdu

Galatasaray’da Wesley Sneijder için ayrılık vakti! Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, görüşmelerde bulunmak için İstanbul’a gelirken, iki taraf da bütün planlarını ayrılık üzerine yapıyor.

Teknik direktörlüğe Igor Tudor getirildikten sonra idman temposundan ve izinlere getirilen kısıtlamalardan fazlasıyla rahatsız olan Sneijder’in, bundan sonraki kariyerini daha rahat geçirmek istediği ve bu yüzden ona göre bir kulüp baktığı bildirildi.

Teklif bekliyor

Galatasaray’ın Tudor’la devam edeceğinin anlaşılmasından sonra bu kararı alan Sneijder’in bir taraftan da 2018 Dünya Kupası öncesi Hollanda Milli Takımı’ndaki yerini kaybetmek istemediği biliniyor. Bu yüzden ABD MLS ekiplerinin ilgisine şu an için yanıt vermeyen Sneijder, Avrupa’dan kendisine bir talip çıkmasını bekliyor.

Sneijder cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Igor Tudor da bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor. Kendi sisteminde Sneijder’i düşünmeyen Tudor’un, Hollandalının kalması halinde yine sorunların merkezi olmasından çekiniyor.