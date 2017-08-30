West Bromwich Albion Grzegorz Krychowiak'ı transfer ediyor

Fenerbahçe önceki gün West Bromwich Albion'ın Josef de Souza için yaptığı 11,5 milyon euroluk teklifini kabul etmişti.

Brezilyalı futbolcu menajeri aracılığıyla İngiliz temsilcisiyle görüşme halindeydi. Ancak Premıer Lig temsilcisi Paris Saint Germain'den Grzegorz Krychowiak'ı kadrosuna katmaya çok yakın görünüyor.

Bu transferin resmen bitmesi halinde Josef'in transferi de zora girmiş olacak.

(Ntv Spor)