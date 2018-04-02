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West Bromwich Albion'da Alan Pardew dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, teknik direktörü Alan Pardew ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pardew'ün sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Pardew'ün 29 Kasım 2017'den beri çalıştırdığı West Bromwich, ligdeki son 8 maçını da kaybetti.

20 puanla İngiltere Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, bitime 6 karşılaşma kala kümede kalma sınırının 10 puan uzağında yer alıyor.

(AA)

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