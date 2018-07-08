West Ham önce Wilshere'ın ardından Yarmolenko'nun işini bitirdi

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Jack Wilshere ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

"WEST HAM, WILSHERE'A İMZA ATTIRACAK"

İngiliz basını, sözleşmesi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki yıldız futbolcunun West Ham United'a imza atacağını duyurdu. Pazartesi günü, West Ham United'ın Jack Wilshere transferini duyuracağı belirtildi.

Öte yandan Türk basınında çıkan haberlerde de Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin gazetecilere Jack Wilshere'in West Ham United ile anlaştığını söylediği yazıldı.

WILSHERE'İN ARDINDAN YARMOLENKO DA BİTTİ!

Sky Sports, Jack Wilshere'in yanı sıra, West Ham United'ın Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko'yu da transfer edeceğini duyurdu. 28 yaşındaki forvetin, West Ham United'ın kamp yaptığı İsviçre'de sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

West Ham United ile Borussia Dortmund'un Andriy Yarmolenko'nun transferi için 20 milyon euroya anlaştığı vurgulandı. Sağlık kontrollerinin ardından bu transferin de açıklanacağı ifade edildi.

Öte yandan West Ham United'ın Lazio'dan Felipe Anderson'u da transfer etmek istediği ancak İtalyan ekibinin 50 milyon eruo bonservis bedeli talep etmesinin ardından Brezilyalı'dan vazgeçtiği belirtildi.

(Skorer)