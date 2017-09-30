West Ham, Swansea'yi 90'da geçti
İngiltere Premier Lig’in 7.haftasında West Ham United evinde Swansea City ile karşılaştı.
Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Slaven Bilic yönetimindeki West Ham, rakibini tek golle devirmeyi başardı.
İlk yarısı golsüz biten mücadelede Bilic ve öğrencilerine galibiyeti getiren tek golü 90.dakikada Diafra Sakho attı.
Bu sonucun ardından West Ham United 7 puana ulaşırken, Swansea ise 5 puanda kaldı. (Ajansspor)
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