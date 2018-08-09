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West Ham United, Fenerbahçe'nin de istediği Lucas Perez'i bonservisiyle transfer etti

West Ham United, adı Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'den Lucas Perez'i bonservisiyle transfer ettiğini açıkladı.

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Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Arsenal'den Lucas Perez'i bonservisiyle transfer ettiğini açıkladı.

Bu sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelen, Kocaman döneminde transferine çok yaklaşılan isim yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol golcü, yaptığı açıklamada, "Böyle tarihi bir kulübe transfer olduğum için mutluyum. Çok heyecanlıyım." dedi.

Perez, geçtiğimiz yılı La Liga'da Deportivo ile geçirmişti.

(Skorer)

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