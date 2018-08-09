West Ham United, Fenerbahçe'nin de istediği Lucas Perez'i bonservisiyle transfer etti
West Ham United, adı Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'den Lucas Perez'i bonservisiyle transfer ettiğini açıkladı.
Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Arsenal'den Lucas Perez'i bonservisiyle transfer ettiğini açıkladı.
Bu sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelen, Kocaman döneminde transferine çok yaklaşılan isim yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol golcü, yaptığı açıklamada, "Böyle tarihi bir kulübe transfer olduğum için mutluyum. Çok heyecanlıyım." dedi.
Perez, geçtiğimiz yılı La Liga'da Deportivo ile geçirmişti.
(Skorer)
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