West Ham United'ın 8 milyon euro önerdiği Garry Rodrigues için Galatasaray 10 milyon euro istiyor

Geçen sezon devre arasına Yunan kulübü PAOK'tan 3.5 milyon euroya transfer edilen Garry Rodrigues, her geçen gün yükselttiği performansıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Transferin son günlerinde Premier Lig takımlarından West Ham United, G.Saray'ın kapısını çalmış ve 26 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euroluk teklif yapmıştı. Yönetim ise bu öneriyi "Oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz" diyerek kibarca reddetmişti.

Ancak sezona kötü başlayan Bilic yönetimindeki West Ham United'ın, Rodrigues aşkı tekrar alevlendi. G.Saray'ın kapısını yeniden çalan ingilizler, ara transferde sarı-kırmızılı oyuncuyu renklerine bağlamak istediklerini belirterek, tekliflerini 8 milyon euroya yükseltti. Yönetimin, 10 milyon euroya transferin gerçekleşebileceğini dile getirdiği öğrenildi. G.Saray'da tüm dikkatler, süre isteyen West Ham'lı yöneticilerin cevabına çevrildi.

Skor