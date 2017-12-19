Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

West Ham United'ın yıldızı Lanzini'ye 2 maç men cezası verildi

West Ham United'ın Arjantinli futbolcusu, Stoke City maçında kendini yere atıp penaltı kazandığı gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Arjantinli futbolcusu Manuel Lanzini'ye 2 maç ceza verildi.      
 
İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, ligin 18. haftasında Stoke City ile West Ham United arasında oynanan maçta, kendini yere atarak takımına penaltı kazandıran Lanzini'ye 2 maçtan men cezası verildiği bildirildi.
 
Lanzini, West Ham United'ın deplasmanda Stoke City'yi 3-0 yendiği müsabakanın 18. dakikasında rakip futbolcu Erik Pieters ile girdiği mücadele sonrası yerde kalmıştı.
 
Maçın hakemi Graham Scott penaltı noktasını göstermiş ve Mark Noble topu ağlara göndererek West Ham United'ı 1-0 öne geçirmişti. AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA