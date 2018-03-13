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Westbrook'tan 99'uncu 'triple double'

Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Sacramento Kings'i 106-101 yendiği karşılaşmayı, 17 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla tamamladı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 115-99  yenen Portland Trail Blazers, arka arkaya 10. galibiyetini aldı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda  takımı Portland Trail Blazers, ağırladığı Miami Heat'i 115-99 yenerek 2013'ün  kasım ayından bu yana ilk kez üst üste 10 maç kazandı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Jusuf  Nurkic de 27 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

Heat'te Goran Dragic 23 sayı, Justise Winslow 15 sayı, 13 ribaunt ve  Tyler Johnson 17 sayıyla mücadele etti.

Westbrook'tan 99'uncu "triple double"

Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook,  takımının Sacramento Kings'i 106-101 yendiği karşılaşmayı, 17 sayı, 11 asist ve  10 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece bu sezon 20'nci, kariyerinde 99. defa  "triple double" yaptı.

Ev sahibi Thunder'da 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Paul George  ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Carmelo Anthony, galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te Bogdan Bogdanovic'in 19 sayı, 8 ribaunt, Garrett Temple'ın 15  sayı, 7 ribaunt ve De'Aaron Fox'un 11 sayı, 10 asistlik performansı galibiyete  yetmedi.

Sonuçlar

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 109-93

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 103-121

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 106-101

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 115-99

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