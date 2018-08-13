Wijnaldum'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Bu iddialara çok güldüm'

Liverpool'da forma giyen Hollandalı merkez orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum hakkında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğine yönelik spekülasyonlar çıkmıştı.

27 yaşındaki yıldız ismin vatandaşı Phillip Cocu'yla birlikte çalışmak için Premier Lig devinden ayrılacağı öne sürülmüştü.

Ada'da yayım yapan Evening Standard gazetesine konuşan Wijnaldum, söz konusu iddiaları alaylı bir dille yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'ye gideceğime yönelik haberler tamamen spekülasyondu. Doğrusu çok güldüm. Bir defasında da kulüpten ayrılmayı istediğimi okumuştum. Oysa hiç böyle bir görüşme olmadı.

Türkiye'ye gideceğime yönelik medyada bazı haberler çıktı. Belki de daha önce iki yıl çalıştığım Phillip Cocu nedeniyle böyle bir iddia yayıldı. Bunları kim çıkardı bilmiyorum ama o kişi, kesinlikle ben değilim."