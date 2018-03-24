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Wilbekin şov! Darüşşafaka, EuroCup'ta finalde!

ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka deplasmanda Bayern Münih'i 87-83 yenip seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.

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Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-83 yenip seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.
 
Karşılaşmaya yüksek isabetli şut yüzdesiyle başlayan Bayern Münih, ilk 5 dakikayı 16-10 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği Alman ekibi, 22-17 üstün tamamladı.
 
İkinci çeyrekte hızlı hücumlardan sayılar bulan Bayern Münih, 16. dakika içinde farkı 9'a çıkardı: 37-28. Wilbekin'ın etkili oyunuyla Darüşşafaka, 29. dakikada skora 38-38'lik eşitliği getirdi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Bayern Münih, soyunma odasına 44-41 önde gitti. İlk yarıda Darüşşafaka'nın attığı 41 sayının 22'si Wilbekin'den geldi
 
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, 23. dakikada Wilbekin'ın basketiyle 49-46 öne geçti. Darüşşafaka, final periyoduna 66-64 üstün girdi.
 
Son çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Son 5 dakikaya Darüşşafaka, 70-69 önde girdi. Etkili bir performans ortaya koyan Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle Darüşşafaka, bitime 1,5 dakika kala 7 sayılık (75-82) üstünlük yakaladı. Son bölümde hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 87-83 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
 
Scottie Wilbekin'den EuroCup rekoru
 
Darüşşafaka'nın ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin, sergilediği performansla takımının finale yükselmesinde büyük rol oynadı.
 
Yeşil-siyahlıların attığı 87 sayının 41'i Wilbekin'den geldi. ABD'li oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 şutta 10 isabet buldu. Wilbekin ayrıca, 5 de asist yaparak gecenin yıldızı oldu.
 
Scottie Wilbekin, 41 sayıyla EuroCup rekorunu da kırdı.
 
Bayern Münih: 83 - Darüşşafaka: 87
 
Salon: Audi (Almanya)
 
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
 
Bayern Münih: Jovic 8, Cunningham 6, Redding 14, Barthel 12, Booker 13, Hobbs 12, Lucic 13, Dedovic, Gavel, Zirbes 5
 
Başantrenör: Sasa Djordjevic
 
Darüşşafaka: Wilbekin 41, Muhammed Baygül, Sant-Ross 12, Johnson 16, Eric 8, Kidd 2, Kartal Özmızrak 5, Cummings, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 3
 
Başantrenör: David Blatt
 
1. Periyot: 22-17
 
2. Periyot: 44-41
 
3. Periyot: 64-66
 
4. Periyot: 83-87

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