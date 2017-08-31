Wilfried Bony Swansea'ye kiralanıyor

Wilfried Bony adım adım Swansea City'e! Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Wilfried Bony'nin Swansea City'e transfer olması bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberde Chelsea ile Manchester City, Wilfried Bony'nin transferi konusnda anlaşmaya vardı. Bony, bir yıllığına kiralık olarak Swansea City'de forma giyecek.

Manchester City, golcü oyuncuyu geçtiğimiz sezonda da Stoke City'e kiralamıştı. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Stoke formasıyla 11 lig maçında 2 gole imza attı.

Bony, 2013 yılında 16 milyon Euro'ya Vitesse'den Swansea City'e transfer olmuş ve 2 yıl sonra 32 milyon Euro karşılığında Manchester City'e gitmişti.

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