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William D’Avfilla: Ndiaye'ye 4 takım talip oldu

Senegalli yıldızın menajeri William D’Avfilla, “Badou Ndiaye Beşiktaş, Galatasaray ya da başka bir kulübe transfer olabilir. Her şey Dünya Kupası’ndan sonra netleşecek” diye konuştu.

  • StarSpor
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OCAKTAKİ ara transferde Galatasaray’dan ayrılıp 16 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere’nin Stoke City takımına transfer olan Ndiaye için Türkiye’nin iki dev kulübü kapıştı. Menajer William D’Avfilla, küme düşen Stoke City’nin 28 yaşındaki Senegalli ön liberosunu Galatasaray ve Beşiktaş’ın da olduğu bir çok kulübün istediğini doğruladı

O, ZORLUKLARDAN HOŞLANIYOR

Badou Ndiaye’nin zorluklardan hoşlanan bir oyuncu olduğuna dikkati çeken menajeri D’Avrilla şunları söyledi: “Stoke City’den ayrılmak istiyor. Dünya Kupası’nda oynadıktan sonra transferle ilgili kesin kararımızı vereceğiz. Çünkü herşeyiyle Rusya’daki büyük futbol şölenine odaklanmış durumda. Ndiaye, Premier Lig’de de kalabilir.”

İSPANYA’DAN DA TEKLİF VAR

Badou Ndiaye’ye Türkiye dışında İngiltere ve İspanya’dan da talip olanlar var. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Wolverhampton, Leicester City, West Ham United, Ndiaye için devrede. İspanyol basını ise Senegalli oyuncuyu Sevilla’nın da istediğini öne sürdü. Ada medyası, Ndiaye’nin Türkiye’de bir kulüpte forma giymesinin zor olduğunu yazdı.

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