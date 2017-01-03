Witsel, Juve yerine Çin'e gitti

Rus Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Axel Witsel, Çin Ligi takımlarından Tianjin Quanjian'a transfer oldu.

Juventus ile adı anılan Belçikalı oyuncu, İtalyan devi yerine, teknik direktörlüğünü Fabio Cannavoro'nun yaptığı Tianjin Quanjian'a gitmeyi tercih etti.

Çin ekibinin bu transfer için Zenit'e 20 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, Witsel'in ise 5 ayda 18 Milyon Euro alacağı açıklandı.

Öte yandan Zenit'ten yapılan açıklamada oyuncuya takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.