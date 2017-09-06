WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyen Aerial Powers resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyen Aerial Powers’ı kadrosuna kattı

İşte resmi siteyen yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyen Aerial Powers’ı renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, 2017-2018 basketbol sezonu için anlaşma sağlanan Aerial Powers ile kadrosunu güçlendirdi.

1 metre 83 santim boyundaki Forvet, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek. Aerial Powers’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"