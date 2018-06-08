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Wolfsburg Yunus Mallı'yı satışa çıkarıyor

Schmadtke: Yunus Mallı ayrılma olasılığı ile karşı karşıya. O yüzden Guilavogui’yi satmamız zor.

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WOLFSBURG’UN Fransız orta sahası Josuha Guilavogui’un, Beşiktaş’la ismi anılıyor. Benfica’nın da istediği 27 yaşındaki tecrübeli ismin satışı ise Yunus Mallı ayrılacağı için zora girdi. Wolfsburg’un yeni Sportif Direktörü Jorg Schmadtke bu konuda şu açıklamayı yaptı: Guilavogui’nin durumu hakkında bir şey söylemek bu aşamada zor. Orta sahamızda hücuma dönük oyuncumuz Yunus Mallı’nın ayrılma olasılığı çok yüksek. O yüzden seçeneklerimiz azalıyor. 

DEĞERLENDİRME OLACAK

Bizden ayrıldıktan sonra çok fazla zorluk çeken ve bizi arayan oyuncular var. Satılamayacak oyuncu yoktur ancak bu durumu biz iyi değerlendirmeliyiz. Önemli teklifleri dinlemeliyiz, bu çok açık. 78 milyon euroluk bir maaş bütçemiz var. Bunun dışına çıkamayız. Oyuncumuzla birlikte bir durum değerlendirmesi yapacağız.

(Aksam)

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