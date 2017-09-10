Wolfsburg'ta Mario Gomez sakatlandı!

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında oynanan Wolfsburg - Hannover 96 maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Alman golcü, sakatlığının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın eski golcüsü, sakatlığı hakkında ''Bu sakatlık ciddi şekilde beni rahatsız ediyor. Ancak en yakın sürede sahalara geri dönmek istiyorum. Bu tür sakatlıkların dinlenme ve zaman içinde düzelmesi gerektiğini de biliyorum tabii'' dedi.

''SAKATLIĞI CİDDİ GÖZÜKÜYOR''

Tedavisine hemen başlayan Gomez hakkında konuşan Wolfsburg Sportif Direktörü Olaf Rebbe, ''Mario'nun sakatlığı ciddi gibi gözüküyor ama takım güçlü durmaya çalışacak. Şu an için Gomez'den ne kadar uzak kalacağız belli değil. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapacağına eminim'' şeklinde konuştu.

Alman forvet, 1-1 sona eren Hannover maçının 40. dakikasında ayak bileğinden sakatlanıp acı içinde oyundan çıkmıştı.