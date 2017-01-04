Bazoer 2021'e kadar Wolfsburg'ta!
Wolfsburg, Hollandalı orta saha oyuncusu Riechedly Bazoer'i 2021'e kadar kadrosuna kattı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, Hollandalı orta saha oyuncusu Riechedly Bazoer'i 2021'e kadar kadrosuna kattı.
Wolfsburg Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bazoer ile 2021'e kadar resmi olarak anlaşıldığı bildirildi.
Bazoer 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Hollanda'nın Ajax ekibiyle 10 resmi maça çıkıp, bir gole imza attı. AA
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