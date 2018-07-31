Wolverhampton ve Monaco Andre Silva'ya talip oldu
G.Saray, 22 yaşındaki golcünün kiralanması konusunda Milan’la anlaştı. Andre Silva, 4 milyon euroluk istediğini 3 milyon euroya indirirse transfer gerçekleşecek.
G.SARAY’IN Andre Silva’nın kiralanması konusunda Milan ile anlaştığı iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki genç golcünün maaşı için de görüşmelerini devam ettiriyor. Cim-Bom’un 3 milyon euro maaş önerdiği Portekizli yıldız ise 4 milyon euro da diretiyor. Andre Silva ile ilgilenen kulüpler arasında Fransız ekibi Monaco ve İngiliz Wolverhampton’ın da yer aldığı ayrıca ifade edildi.
BEKLENENİ VEREMEDİ
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in İtalyan yetkilileri ikna ettiği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Gomis ile yolların ayrılması bekleniyor. Porto takımından Milan’a 38 milyon euroya gelen Andre Silva bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
(Aksam)
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