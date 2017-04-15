Xavi: Barcelona'nın Dani Alves'e ihtiyacı var

Xavi, Barcelona’nın sezon sonunda Verratti’yi mutlaka kadrosuna katması ve Dani Alves’in de mutlaka geri alınması gerektiğini söyledi.

Efsane futbolcu yaptığı açıklamada, “Verratti, Barcelona için ideal olacaktır. Rakitic inanılmaz işler yapıyor ve Barcelona futboluna çok iyi adapte oldu. Ama Verratti bu takımda oynamak için her şeye sahip. Dybala da kulübün geleceği için iyi bir alternatif olacaktır” dedi.

Dani Alves hakkında da konuşan Xavi, “Barça yeniden Dani Alves’i kazanmalı. O ayrılmaya karar verdi bana göre hala dünyanın en iyi sağ beki ve Barcelona’nın ona şiddetle ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Hürriyet