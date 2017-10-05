Xavi Hernandez: Lionel Messi 5 dakika topa değmezse deliye döner

Katar Ligi'nde Al-Sadd takımında futbolculuk kariyerini sürdüren 37 yaşındaki Xavi, ''Messi, top ayağına gelmediğinde çok sinirlenir. Barcelona ve Arjantin, topu Messi'ye vermeden 10 dakika oynayamaz. Oyuna dahil olmadığında sinir oluyor'' dedi.

''5 DAKİKA TOPA DEĞMEZSE DELİRİR''

Arjantinli yıldız ile yıllarca birlikte oynayan Xavi, ''Leo Messi, oyuna dahil olmak zorunda. Top neredeyse onun da orada olması lazım. Aksi takdirde deliye dönüyor. Eğer 5 dakika boyunca topa değmezse, onu topun bulunduğu yere götürmeniz gerekir. Oyunun içinde olmalı'' şeklinde konuştu.

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