Xavi bir yıl daha El Sadd'da
Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi Hernandez, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd ile olan sözleşmesini bir yıl uzattı.
Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi Hernandez, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd ile olan sözleşmesini bir yıl uzattı.
El Sadd Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha futbolcusu Xavi'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Dün 37. yaşını kutlayan İspanyol futbolcu, Barcelona ile 8 lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Xavi, İspanya Milli Takımı'yla ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir de Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.
Xavi, 2015-2016 sezonundan beri formasını giydiği Katar temsilcisi El Sadd'da 28 maçta 7 gole imza attı.
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