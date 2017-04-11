Genesio eğer Beşiktaş'a elenirse bu onun sonu olacak
Ligde ve Fransa Kupası'nda herhangi bir iddiası olmayan Genesio'nun elindeki son şans Beşiktaş maçları.
Fransız medyasında, "Lyon'un ligde şansı kalmadı. Fransa Kupası'nda yok. Lyon için tek şans UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek. Taraftar patlama noktasında. Eğer çeyrek finalde Beşiktaş'a elenirlerse Genesio gider" ifadelerine yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.