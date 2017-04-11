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Genesio eğer Beşiktaş'a elenirse bu onun sonu olacak

Ligde ve Fransa Kupası'nda herhangi bir iddiası olmayan Genesio'nun elindeki son şans Beşiktaş maçları.

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Fransız medyasında, "Lyon'un ligde şansı kalmadı. Fransa Kupası'nda yok. Lyon için tek şans UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek. Taraftar patlama noktasında. Eğer çeyrek finalde Beşiktaş'a elenirlerse Genesio gider" ifadelerine yer verildi.

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