Yacine Brahimi'nin sezon sonu Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi
Portekiz basınında çıkan haberlere göre Porto forması giyen Cezayirli futbolcu Yacine Brahimi, sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olacak.
Beşiktaş'ın, Porto'nun başarılı sol kanat oyuncusu Brahimi'nin bonservisini almak için çalışmalara başladığı iddia edildi. Siyah Beyazlı yönetimin Cezayirli futbolcunun menajerleriyle temas kurduğu ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.
Porto formasıyla bu sezon 41 maçta 10 gol 10 asist kaydeden Brahimi'nin sözleşmesi 2019'da sona erecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.