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Yacine Brahimi'nin sezon sonu Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Porto forması giyen Cezayirli futbolcu Yacine Brahimi, sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olacak.

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Beşiktaş'ın, Porto'nun başarılı sol kanat oyuncusu Brahimi'nin bonservisini almak için çalışmalara başladığı iddia edildi. Siyah Beyazlı yönetimin Cezayirli futbolcunun menajerleriyle temas kurduğu ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Porto formasıyla bu sezon 41 maçta 10 gol 10 asist kaydeden Brahimi'nin sözleşmesi 2019'da sona erecek.

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