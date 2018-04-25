Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı 90-53 yendi ve seride 1-0 öne geçti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, konuk ettiği Galatasaray'ı 90-53 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 28 Nisan Cumartesi günü sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak.
Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray: 90-53
Salon: Caferağa
Hakemler: Murat Ciner, Sinem Tetik, Dorukhan Kalyoncu
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 8, Vandersloot 13, McBride 14, Lavender 19, Holingsvorth 9, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal 9, Gökçe Doğan, Gruda 14
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Galatasaray: Epoupa 13, Işıl Alben 6, Tuğba Taşçı, Dubljevic 8, Petronyte 22, Gizem Başaran, İrem Naz Topuz 2, Merve Uygül, Davis 2, Özge Kavurmacıoğlu
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 23-9
2. Periyot: 40-33
3. Periyot: 68-42
4. Periyot: 90-53
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