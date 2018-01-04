Yalçın Ayhan Osmanlıspor'a transfer oldu
Süper Lig’in ilk yarısında formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor’da disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan ve daha sonra karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ın Osmanlıspor ile anlaştığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımda ligin ilk yarısında sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Yalçın Ayhan’ın E.Yeni Malatyaspor’dan ayrıldıktan sonra Süper Lig ekibi Osmanlıspor ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.
E. Yeni Malatyaspor’da alacağının bir kısmından vazgeçmek suretiyle yönetimle karşılıklı anlaşarak yolları ayıran 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ligin ikinci yarısında Ankara ekibi Osmanlıspor’un formasını giyeceği bildirildi.
Yalçın Ayhan ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 14 resmi müsabakaya çıkarken, takımı adına 1 gole imza attı.
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