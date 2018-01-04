Yalçın Ayhan Osmanlıspor'a transfer oldu Süper Lig’in ilk yarısında formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor’da disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan ve daha sonra karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ın Osmanlıspor ile anlaştığı belirtildi.