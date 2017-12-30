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Yalçın Koşukavak'tan Lucescu'ya gönderme!

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Zeki Çelik'in Fransa 1. Ligi takımlarından Lille tarafından izlendiğini söyledi.

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AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koşukavak, Lille'in yanı sıra  Fransa'nın Marsilya ve Portekiz'in Benfica kulüplerinin de takibe aldığı ileri sürülen Mehmet Zeki'nin çok olgun bir futbolcu olduğunu belirterek, "Mehmet Zeki, 1997 doğumlu ama bunları tolere edebilecek psikolojik direnci var. Kendini  kaybedecek biri değil. Çok ahlaklı ve profesyonel bir oyuncu." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları Kardemir Karabükspor maçına Lille  Kulübünden görevlinin geldiğini anlatan Koşukavak, "Yaklaşık 2 hafta önce  İstanbulspor'a Lille'den bir faks geldi. Bizi mi yoksa Karabükspor'u mu  izleyecekler diye merak ettim. Oyuncu izleme ekibinden biri geldi. Maçtan sonra  yaklaşık yarım saat sohbet ettim. Bana Mehmet Zeki'yi sordu. Diğer takımlarla  (Marsilya ve Benfica) ilgili resmi bir şey yok ama duyumlar geliyor. Lille Kulübünün yetkilisi, daha sonra ligdeki Adanaspor maçına da geldi. Kendine göre  notlar aldı. İlerleyen zamanda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, Mehmet Zeki'nin eski takımı Bursaspor'a da dönme ihtimalinin bulunduğunu aktararak, "Bursaspor'da da Mehmet Zeki'yi tekrar alma gibi bir düşünce varmış. Zeki ve ülke futbolu için hayırlı olsun. Avrupa'daki  kulüpler işini çok doğru yapıyor. Acaba Fransa 2. Ligi'nde 1997 doğumlu bir  Fransız oyuncuyu bizim kaç kulübümüz tanıyor ve takip ediyor. Adamlar  organizeler." şeklinde görüş belirtti.

"Lucescu bence yanlış düşünüyor"

Yalçın Koşukavak, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun  genç futbolcuların yurt dışına erken transfer olduğu görüşüne katılmadığını  söyledi.

Rumen teknik adamın, "Cengiz, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok  erken dönemde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar." açıklamasının  hatırlatılması üzerine Koşukavak, "Lucescu, bence Türkiye'den biraz uzaklaşmış.  Bizim yetiştirememe ve geliştirememe gibi problemlerimiz var. Avrupa'daki  kulüpler daha sağlıklı bir yapıda. Antrenörlerinin yeterlilik seviyesi daha  yüksek. Lucescu bence yanlış düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sezon başında yabancısız oynamayı düşündük"

Koşukavak, sezon başında yabancısız oynamayı düşündüklerini ancak Türk  oyuncuların maliyetinden dolayı mecburen transfer yaptıklarını aktardı.

İstanbulspor olarak genç ve yerli futbolcu oynatmayı ilke  edindiklerine değinen teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin vatandaşı olarak oyuncu yetiştiremediğimizin farkındayım.  İstanbulspor ve ben bu konuya bir nebze katkımız olsun diye genç ve yerli  futbolcu oynatmayı ilke edindik. Bunun da bazı külfetleri var. TFF 1. Lig  seviyesindeki yerli oyuncular biraz pahalı. Sezon başında yabancısız oynamayı  düşünmüştük ama transferde temas ettiğimiz her futbolcu bize yabancının iki katı  maliyet verince mecburen yabancı transferi yaptık."

Gençleri oynatmadan ziyade geliştirmenin önemli olduğunu anlatan  sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Genç oyuncuları oynatmanın çok kıymetli  olduğunu düşünmüyorum. Geliştirmek daha önemli ve kıymetli. Bizim oyuncularımız  maalesef yarım. Kimse alınganlık göstermesin ama tam olsak Avrupa'da birçok  oyuncumuz olurdu. Kulüp olarak genç oyuncuları geliştirme felsefemiz var.  Türkiye'de tek yönlü oyuncular var. Ya çok ofansif ya da çok defansifler. Sadece  yetenekleriyle oynama ve takım futbolcusu olamama durumları var. Ülkemizin böyle  bir problemi mevcut." diye konuştu.

Yabancı oyuncu kuralı

Yalçın Koşukavak, tartışılan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, "Konunun  kendisi bize cevap veriyor ama oraları göremiyoruz. Bundan önce yabancı oyuncu  sayısını düşürdük ama bir sonuç çıkmamıştı. Şimdi yükselttik, yine bir sonuç yok.  Bir daha düşürerek sonuç bekleyeceğiz. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek, biraz ağır olacak ama ahmakça." dedi.

Türk futbolunun yabancı sınırından daha önemli sorunlarının olduğunu  dile getiren Koşukavak, "Geliştirip, yetiştiremezsek sürekli yabancı oyuncu  sınırı gündeme gelir. Yabancı oyuncunun sayısından öte yabancılar kontratları  beni rahatsız ediyor. Ciddi kontratlar, kulüplere çok büyük külfet oluyor. Şu  anda bunun acısını çeken kulüpler var. TFF 1. Lig puan durumunda eksi puan  cezaları var. TFF 2. Lig'de böyle bir şey yok. Çünkü yabancı oyuncu yok."  ifadelerini kullandı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Türk futbolunun  ekonomik disipline ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda TFF 1. Lig'de 3-5 tane transfer yasağı bulunan kulüp var.  Paralar ödenemeyince başkalarından yardım istiyorlar. Birileri kulüplerini  yönetebilecek kabiliyette değil ise bunu başka insanların vereceği paralarla  tolere etmemeli. O zaman haksız bir rekabet oluyor. İstanbulspor kimseden para  isteyemiyor. İstanbul'un en uzak tarafında izole bir şekilde ayakta durup, ülke  futboluna faydalı olmaya çalışıyoruz. Sıkıştığımız zaman bir belediye başkanından  yardım isteyemiyoruz ama başkaları çok rahatlıkla hallediyor. Ciddi rakamlar  duyuyorum. Ülke futbolunun ekonomik bir disipline ihtiyacı var. Bu şart. Taşıma  su ile değirmen bir yere kadar döner. Sonra deniz biter ve herkes boyunun  ölçüsünü alır."

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