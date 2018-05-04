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Yan hakemi ittiren Arda Turan, kırmızı kart görerek oyundan atıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Başakşehir'de Arda Turan sonradan oyuna girdi ve bir pozisyonda çılgına döndü.

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Medipol Başakşehir, evinde ağır bir puan kaybı yaşarken Arda Turan ile yan hakem arasında geçen diyalog maça damgasını vurdu. Arda, hakemi itmesi sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Daikakalar 90+4'ü gösterdiğinde Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan, hakem ile diyaloğa girdi. Aleyhine verilen karar sonrası çılgına dönen Milli futbolcu, hakeme karşı isyan ederken fiziki müdahale sonrası oyundan gönderildi.

(Sporx)

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