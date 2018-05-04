Yan hakemi ittiren Arda Turan, kırmızı kart görerek oyundan atıldı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Başakşehir'de Arda Turan sonradan oyuna girdi ve bir pozisyonda çılgına döndü.
Medipol Başakşehir, evinde ağır bir puan kaybı yaşarken Arda Turan ile yan hakem arasında geçen diyalog maça damgasını vurdu. Arda, hakemi itmesi sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Daikakalar 90+4'ü gösterdiğinde Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan, hakem ile diyaloğa girdi. Aleyhine verilen karar sonrası çılgına dönen Milli futbolcu, hakeme karşı isyan ederken fiziki müdahale sonrası oyundan gönderildi.
(Sporx)
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