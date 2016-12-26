Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

'Maçın kırılma anı kırmızı kart kararıydı'

"Maçın kırılma anı Yusuf Erdoğan'ın gördüğü kırmızı kart ve çalınan penaltıydı. Geriye düşmek bazı şeylerin dengesini bozuyor ama 2-0'dan sonraki dengeler içeride toparlanmak adına oldukça zor. Hızlı hücum yapmak için etkili olacak oyunculardan birini kaybettik. Önde iyi hücum yapabileceğimiz alternatifimiz kalmadı."

'Trabzonspor'u daha güçlü bir hale getirmek için uğraşacağız'

"Bugün maç bitiminden sonra geçmişte Fenerbahçe maçlarında yaşananların olmaması güzeldi. Artık ikinci bir dönem başlayacak. Bu dönemde takımın daha güçlü bir hale getirilmesi için uğraşmaya vakit harcamak gerekiyor. Taraftarlarımız tabii ki sabırsız. Onlar bugün stadı doldurup güzel bir atmosfer yarattılar. Trabzonspor ile şu andaki yolculuk çok zor. Zirveye oynamak çok zor. Biz bunun için uğraşıyoruz ve uğraşmaya devam edeceğiz."

'Doğru oyuncuları almalıyız'

"İlk yarıda gelen oyuncularımızdan beklediğimiz performansları alamadık. Şu anda doğru oyuncuları almamız gerekiyor. Bu konuda aynı zamanda tasarruflu da davranmamız lazım."