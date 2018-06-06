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Yankı Erel çiftlerde çeyrek finalde

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Yankı Erel ile partneri Jesper De Jong, rakipleri Drew Baird-Nicolas Mejia çiftini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporculardan Yankı Erel ile Hollandalı partneri Jesper De Jong çeyrek finale yükseldi.
 
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın on birinci gün mücadelesinde gençler çift erkekler ana tablosunun ikinci turunda mücadele eden milli sporcu Yankı Erel ve Hollandalı Jesper De Jong, 4 numaralı seribaşları ABD'li Drew Baird ve Kolombiyalı Nicolas Mejia çiftiyle karşılaştı.
 
54 dakika süren karşılaşmanın setlerini 6-4 ve 6-2 kazanarak müsabakadan 2-0 galip ayrılan Yankı Erel ve Hollandalı Jesper De Jong ikilisi, çeyrek finalde Çek Ondrej Styler ve Japon Naoki Tajima çiftiyle mücadele edecek.

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