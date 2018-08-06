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Yannick Bolasie, Everton'dan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Yannick Bolasie'nin Everton tarafından satılmak istendiği iddia edildi.

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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Yannick Bolasie, kulübü Everton ile yol ayrımında!

İngiliz basınının iddiasına göre Bolasie, teknik direktör Marco Silva'nın 25 kişilik maç listesine girmekte zorluk yaşıyor ve ayrılması konusunda kulüp tarafından baskı görüyor. Everton'ın kadroda düşünmediği Bolasie'yi Premier Lig'de transfer bitiş tarihi olan 9 Ağustos'a kadar satmak istediği iddia edildi.

ESKİ TAKIMI İSTİYOR

İngiliz ekibinin teklif beklediği Bolasie için Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Crystal Palace'ın da ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.

İki sezon önce Bolasie'yi 29 milyon euroya Everton'a satan Palace, kiralık olarak 29 yaşındaki Kongolu kanat futbolcusunu kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Sporx)

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