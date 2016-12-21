Yardım maçındaki yıldızlar belli oldu
Şehit ailelerine yardım amaçlı düzenlenecek karşılaşmaya katılacak oyuncuların listesi de belli oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinin şehit ailelerine yardım amaçlı yapacağı maça katılacak oyuncular belli oldu.
22 Aralık Perşembe akşamı Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmaya Spor Toto Süper Lig'den birçok önemli isim katılacak.
Fenerbahçe'den Mehmet Topal, Josef de Souza, Galatasaray'dan Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Beşiktaş'tan Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Adriano ve Fabri de mücadelede yer alacak oyuncular arasında bulunuyor.
İşte Spor Toto Süper Lig ekiplerinin gönderdiği oyuncular:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.