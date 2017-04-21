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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları çekildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde yarı finale kalan devlerin yöneticileri tam kadro oradaydı. 

İŞTE EŞLEŞMELER

Atlético Madrid - Real Madrid

Juventus - Monaco

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler'in Cardiff şehrinde oynanacak.

DEVLER LİGİ'NDE PARA ÖDÜLLERİ...

UEFA, play offlarda kazanan her takıma €2.000.000, elenen her takıma 3.000.000€ ödeme yapar. Gruplara katılan her takıma €12.000.000 verilir. Ayrıca gruptaki her galibiyet için €1.500.000, beraberlik için 500.000€ ödeme yapar.

Ayrıca; ilk eleme turuna katılan takımlara €5.500.000, çeyrek finale çıkan takımlara €6.000.000, yarı finale çıkan takımlara €7.000.000, finali kaybeden takıma ise €10.500.000 ödeme yapılır. Kupayı kazanan takım ise €15.000.000 para ödemesi alır.[2]

UEFA, takımlara dağıttığı parayı "havuz"dan öder. Havuzun bütçesi ise şampiyonanın yayın hakları gelirleri ile belirlenir.

Birinci eleme turu: €200,000

İkinci eleme turu: €300,000

Üçüncü eleme turu: €400,000

Play-off turunda elenen: €3,000,000

Play-off turu kazananı: €2,000,000

Grup aşaması için taban ücret: €12,000,000

Grup maçı galibiyeti: €1,500,000

Grup maçı beraberliği: €500,000

Son 16 turu: €5,500,000

Çeyrek final: €6,000,000

Yarı final: €7,000,000

Kaybeden finalist: €10,500,000

Şampiyon: €15,000,000

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler'in Cardiff şehrinde oynanacak.

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