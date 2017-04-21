Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde yarı finale kalan devlerin yöneticileri tam kadro oradaydı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Atlético Madrid - Real Madrid
Juventus - Monaco
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler'in Cardiff şehrinde oynanacak.
DEVLER LİGİ'NDE PARA ÖDÜLLERİ...
UEFA, play offlarda kazanan her takıma €2.000.000, elenen her takıma 3.000.000€ ödeme yapar. Gruplara katılan her takıma €12.000.000 verilir. Ayrıca gruptaki her galibiyet için €1.500.000, beraberlik için 500.000€ ödeme yapar.
Ayrıca; ilk eleme turuna katılan takımlara €5.500.000, çeyrek finale çıkan takımlara €6.000.000, yarı finale çıkan takımlara €7.000.000, finali kaybeden takıma ise €10.500.000 ödeme yapılır. Kupayı kazanan takım ise €15.000.000 para ödemesi alır.[2]
UEFA, takımlara dağıttığı parayı "havuz"dan öder. Havuzun bütçesi ise şampiyonanın yayın hakları gelirleri ile belirlenir.
Birinci eleme turu: €200,000
İkinci eleme turu: €300,000
Üçüncü eleme turu: €400,000
Play-off turunda elenen: €3,000,000
Play-off turu kazananı: €2,000,000
Grup aşaması için taban ücret: €12,000,000
Grup maçı galibiyeti: €1,500,000
Grup maçı beraberliği: €500,000
Son 16 turu: €5,500,000
Çeyrek final: €6,000,000
Yarı final: €7,000,000
Kaybeden finalist: €10,500,000
Şampiyon: €15,000,000
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler'in Cardiff şehrinde oynanacak.
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