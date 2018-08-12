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Yasemin Can, Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede bronz madalya kazandı.

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Avrupa Atletizm Şampiyonası kadınlar 5 bin metrede milli atlet Yasemin Can, bronz madalya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın altıncı ve son gün akşam seansında, 5 bin metre finali koşuldu.

Ay-yıldızlı atlet Yasemin Can, uzun süre önde götürdüğü yarışı 14.57.63'lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalyada kaldı.

Yasemin Can, bu dalda 2016 yılında Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası yarışını ilk sırada bitirmişti.

Hollandalı atlet Sifan Hassan'ın 14.46.12'lik dereceyle altın madalya aldığı yarışta, gümüş madalyanın sahibi 14.53.05'lik zamanıyla Büyük Britanyalı atlet Eilish Maccolgan oldu.

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