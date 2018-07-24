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Yasin Öztekin Göztepe ile anlaşmaya vardı

Galatasaray’dan ayrılan Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaşmaya vardı.

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Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'le iki yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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