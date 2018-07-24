Yasin Öztekin Göztepe ile anlaşmaya vardı
Galatasaray’dan ayrılan Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaşmaya vardı.
Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'le iki yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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