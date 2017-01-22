Yasin Öztekin Bursaspor yolunda

Galatasaray’da sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Yasin Öztekin, bir başka Süper Lig ekibi Bursa ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Disiplinsiz tavırları, her iyi oynadığı maç sonrasında zam isteğini yinelemesi yüzünden yönetimi bıktıran 29 yaşındaki futbolcunun, birkaç gün içinde yeşil-beyazlılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

BÜTÇE RAHATLAYACAK



Garry Rodrigues'in beklenenden daha büyük bir etki yaratmasının ardından gözden düşen Yasin'in ödeme planı da belli oldu. Yeşil-beyazlılar, sezon başında Galatasaray'a gönderdiği Serdar Aziz transferinden gerçekleşen alacağının bir kısmına karşılık, milli yıldızı transfer edecek. Yönetim bu hamleyi, maaş bütçesini rahatlatmak için yapıyor.