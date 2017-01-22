Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yasin Öztekin Bursaspor yolunda

Galatasaray'da bu sezon iki kez kadro dışı bırakılıp affedilen Yasin Öztekin Bursaspor ile anlaşmak üzere.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray’da sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Yasin Öztekin, bir başka Süper Lig ekibi Bursa ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Disiplinsiz tavırları, her iyi oynadığı maç sonrasında zam isteğini yinelemesi yüzünden yönetimi bıktıran 29 yaşındaki futbolcunun, birkaç gün içinde yeşil-beyazlılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
 
BÜTÇE RAHATLAYACAK
 
Garry Rodrigues'in beklenenden daha büyük bir etki yaratmasının ardından gözden düşen Yasin'in ödeme planı da belli oldu. Yeşil-beyazlılar, sezon başında Galatasaray'a gönderdiği Serdar Aziz transferinden gerçekleşen alacağının bir kısmına karşılık, milli yıldızı transfer edecek. Yönetim bu hamleyi, maaş bütçesini rahatlatmak için yapıyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Trump'ın Ortadoğu açıklamaları rahatsız edici

Erdoğan: Trump'ın Ortadoğu açıklamaları rahatsız edici

Mezarı açtıklarında şok oldular

Mezarı açtıklarında şok oldular

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA