Yasin Öztekin Bursaspor yolunda
Galatasaray'da bu sezon iki kez kadro dışı bırakılıp affedilen Yasin Öztekin Bursaspor ile anlaşmak üzere.
Galatasaray’da sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Yasin Öztekin, bir başka Süper Lig ekibi Bursa ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Disiplinsiz tavırları, her iyi oynadığı maç sonrasında zam isteğini yinelemesi yüzünden yönetimi bıktıran 29 yaşındaki futbolcunun, birkaç gün içinde yeşil-beyazlılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
BÜTÇE RAHATLAYACAK
Garry Rodrigues'in beklenenden daha büyük bir etki yaratmasının ardından gözden düşen Yasin'in ödeme planı da belli oldu. Yeşil-beyazlılar, sezon başında Galatasaray'a gönderdiği Serdar Aziz transferinden gerçekleşen alacağının bir kısmına karşılık, milli yıldızı transfer edecek. Yönetim bu hamleyi, maaş bütçesini rahatlatmak için yapıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.