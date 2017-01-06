Yasin Öztekin özür diledi
Galatasaray'da kadro dışı kalan Yasin Öztekin, yönetime sözlü savunma verdi. İşte Yasin Öztekin'in sözleri ve detaylar...
Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı yönetime yazılı savunmasını sundu. "Ne olur beni bir kez dinleyin" diyerek kendisine söz hakkı verilmesini isteyen Yasin Öztekin, yazılı değil sözlü savunma verdi.
Yasin Öztekin, kadro dışı bırakılmasına neden olan Tuzlaspor maçındaki o kırmızı kart hakkında yazılı savunmasında şunları yazdı: "Maçı kazanmak için aşırı hırslı idim. Rakip takım oyuncuları da, beni saha içinde tahrik etti. Hırsımın kurbanı oldum. Hata yaptım, özür dilerim."
Yasin Öztekin'in yazılı savunması yönetim kuruluna iletilirken tecrübeli futbolcu hakkında son kararı Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu verecek.
Yasin Öztekin, bu süre zarfında çalışmalarını U-21 takımı ile Florya Metin Oktay Tesislerinde sürdürecek. (Hürriyet)
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