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Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcu Yasin Öztekin'e 128 bin euro para cezası kesti ve süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

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Yasin Öztekin Galatasaray'da süresiz kadro dışı kaldı! Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı yönetimi adeta çileden çıkarttı. Yasin Öztekin'e 128 bin euro para cezası kesen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcuyu aynı zamanda süresiz kadro dışı bırakıldı. Yasin Öztekin'i süresiz kadro dışı bırakan Galatasaray Yönetim, Yasin Öztekin'e transfer görüşmeleri yapması için de izin verdi. Yasin Öztekin'in süresiz kadro dışı bırakılması hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu da, "Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı" ifadesini kullandı.

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