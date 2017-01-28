Yasin Öztekin tarihe geçti!
Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkardı.
Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılının Ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da 300. golünü, Yasin Öztekin'in ayağından buldu.
Galatasaray adına Türk Telekom Arena'daki ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan atmıştı.
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