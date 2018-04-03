Yasin Öztekin'den Erman Toroğlu'na ' Benim için Galatasaray'da oynayamaz demişsiniz' telefonu

Eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin ardından gece Yasin Öztekin'in kendisini aradığını söyledi.

Canlı yayında yaşanan telefon görüşmesini anlatan Erman Toroğlu, "Galatasaraylı Yasin Öztekin beni aradı. Maç sonunda benim için 'Galatasaray'da oynayamaz demişsiniz' diye söyledi. Ben de 'Evet söyledim, sadece senin için değil golden önce topun önünden çekilen Feghouli'ye de dedim.' ifadesini kullandım. Ben en sonunda Yasin'e, 'Sen öyle oynayacaksın ki bana bu lafımı yedirtmelisin' dedim. Bu kadar konuştuk ve saygısızlık vs. hiçbir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu, "Yasin Öztekin, bana '4 yıldır Galatasaray'da oynuyorum' dedi. Ben de, 'Galatasaray ilk 11 oynamıyorsun ama' dedim. Bana tabii telefon açarken 'Sizi hep izleyen biriyim' dedi ve ben de 'Yine izle' dedim. Beni geçen sene Mehmet Topal'da aramıştı." ifadelerini kullandı.