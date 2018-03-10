Yasin Öztekin'den zam tepkisi!
Galatasaray'da Yasin Öztekin 'zam istedi' haberlerinin doğru olmadığını dile getirdi
Galatasaray'da ezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, zam istediği haberlerine tepki gösterdi.
Sarı- kırmızılı futbolcu, Terim'in gelişinden sonra kendisini işine verdiğini ve sadece şampiyonluğu düşündüğünü ifade ederek, "Fatih Terim gibi bir teknik adam ile çalışmak büyük bir mutluluk" dedi.
ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL
Yasin ayrıca, "Kulübede, tribünde ya da sahada olayım hiç fark etmez. Takım olarak sadece şampiyonluğu düşünüyoruz. Gelecek sezon ile ilgili zam istediğimi bırakın, yeni kontratın konusu bile hiç geçmedi. Şampiyonluğa giderken zaten para konuşulmaz. G.Saray'da kimsenin parası da kalmaz" sözlerini kullandı.
(Sabah)
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