Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yasin Öztekin'den zam tepkisi!

Galatasaray'da Yasin Öztekin 'zam istedi' haberlerinin doğru olmadığını dile getirdi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da ezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, zam istediği haberlerine tepki gösterdi.

Sarı- kırmızılı futbolcu, Terim'in gelişinden sonra kendisini işine verdiğini ve sadece şampiyonluğu düşündüğünü ifade ederek, "Fatih Terim gibi bir teknik adam ile çalışmak büyük bir mutluluk" dedi.

ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL

Yasin ayrıca, "Kulübede, tribünde ya da sahada olayım hiç fark etmez. Takım olarak sadece şampiyonluğu düşünüyoruz. Gelecek sezon ile ilgili zam istediğimi bırakın, yeni kontratın konusu bile hiç geçmedi. Şampiyonluğa giderken zaten para konuşulmaz. G.Saray'da kimsenin parası da kalmaz" sözlerini kullandı.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA