Bursaspor'dan Yasin Öztekin hamlesi
Bursaspor, Galatasaray'da iki kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i istiyor.
Bu sezon Sarı-Kırmızılı kulüpte iki kez kadro dışı kalıp tekrar affedilen Yasin Öztekin, bir kez daha Bursaspor’un radarına girdi.
Bonservisi ile isteniyor
Yeşil- Beyazlılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu bonservisiyle birlikte renklerine bağlamak istiyor. Galatasaray Yönetimi, iyi bir teklif sunulması halinde bu transferi değerlendirmeye alacak.
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