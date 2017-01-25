Bursaspor'dan Yasin Öztekin hamlesi

Bu sezon Sarı-Kırmızılı kulüpte iki kez kadro dışı kalıp tekrar affedilen Yasin Öztekin, bir kez daha Bursaspor’un radarına girdi.

Bonservisi ile isteniyor

Yeşil- Beyazlılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu bonservisiyle birlikte renklerine bağlamak istiyor. Galatasaray Yönetimi, iyi bir teklif sunulması halinde bu transferi değerlendirmeye alacak.