Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yasin Öztekin'in menajeri, Fenerbahçe'ye haber göndererek 'Haziranda size imza atabilir' dedi

Galatasaray'da henüz sözleşme imzalanmayan yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı Yasin Öztekin, sezon sonunda yönünü Florya'dan Kadıköy'e çevirebilir.

31 yaşındaki yıldızın menajeri Ahmet Bulut'un, Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım'ı arayarak, "Yasin'in sözleşmesini uzatmak istiyoruz ancak Dursun başkandan sonra Mustafa başkan da sürekli 'Sezon sonunu bekleyelim' diyor. Yasin bundan çok rahatsız, “Şimdi olmaz ama hazirandan sonra Yasin istediği kulübe imza atabilecek. Aklınızda bulunsun" mesajı gönderdiği öğrenildi.

Ali Yıldırım'ın kongreyi gerekçe göstererek Bulut'a net bir yanıt vermediği belirtilirken, "O gün gelsin, şartlar da uygun olursa oturur konuşuruz" dediği bildirildi.

Sözleşmesi 30 Haziran 2018'de bitecek olan Yasin, G.Saray'dan yıllık 1 milyon 50 bin euro alıyor.

Sadece kontratının uzatılmasını değil, ücretinin de arttırılması isteyen oyuncunun önceliği Galatasaray'da kalmak ancak sarı-kırmızılılar, UEFA kıskacı nedeniyle ücret artışlarına yanaşmazken, transfer görüşmelerini de sezon sonuna bıraktı.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Samsun´a yeni üniversite açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Samsun´a yeni üniversite açıyoruz

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA