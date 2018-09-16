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Yassine Benzia: Futbolun dili evrenseldir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede ilk kez sahaya çıkan ve geçer not alan Yassine Benzia, maç sonrasında konuştu.
 
Karşılaşmayı değerlendiren Benzia, "Çok iyi bir akşamdı bizim için ve kendi adıma da aynı şey geçerli. Kazandığımız için, takıma katkı verdiğim için mutluyum. Ben ve takım için güzel bir akşam oldu" ifadelerini kullandı.
 
Henüz takıma adapte olamadığını belirten Benzia, "Sadece 3-4 antrenman yapma şansım oldu takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanımak için çok zamanın olmadı ama futbolun dili evrensel. Bazı oyuncular ayağına, bazı oyuncular koşu yoluna top ister. Zamanla arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım" dedi.

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