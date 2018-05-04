Yaya Toure, Manchester City'den ayrılıyor
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Yaya Toure'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, sezon sonunda Yaya Toure'nin takımdan ayrılacağını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Guardiola "Yaya, bu macera başladığında kulübe geldi. Şu an, onun yapmış oldukları sayesinde buradayız. Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini için çok önemli bir oyuncuydu" dedi.
(HT)
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