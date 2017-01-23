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Manisaspor'da Sercan Türkeri'nin attığı tweet olay oldu

Manisaspor'un deneyimli oyuncusu Sercan Türkeri'nin Elazığspor maçından sonra attığı tweet kulüpte krizi yol açtı.

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Haftalardır ilk 11'de forma giyen Sercan, Mikic'in transfer edilmesiyle Elazığspor randevusunda yedeğe düşerken, twitter hesabından iddiaya göre, "Ülkemizdeki yabancı futbolculara duyulan hayranlık ve taviz Türk futbolculara verilmediği sürece cacık olmaz Türk futbolunda. Yazıklar olsun" paylaşımında bulundu.
 
Sercan, daha sonra attığı ikinci tweette ise, "Sait hocaya herhangi bir gönderme yapmadım. Sadece genel bi sitemden ibaretti o kadar" ifadesini kullanarak Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın gönlünü almaya çalıştı. 
 
Olayla ilgili bir değerlendirme yapan Karafırtınalar ise, "Bizim takımda sadece 2 yabancı var. Ben geldiğimde Sercan ilk 11'de oynamıyordu, kadro dışıydı. Ona formayı ben verdim. 11 maçın 9'unda ilk 11'de oynadı. Sinirle kullanılmış bir ifade" dedi. 

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